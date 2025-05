Esta quarta-feira, a Netflix anunciou que está a testar uma interface de Inteligência Artificial (IA) generativa para permitir que os subscritores descrevam em linguagem do quotidiano o programa que estão à procura.

Até ao momento, as pesquisas são feitas apenas pelo título de um filme ou uma série, nome do elenco ou o género do conteúdo, mas agora um chatbot poderá ajudar o utilizador.

"Queremos que seja possível encontrar séries ou filmes usando frases coloquiais", disse, em conferência de imprensa Elizabeth Stone, diretora de tecnologia da gigante do streaming.

"Por exemplo, 'Quero algo divertido', ou 'Quero algo assustador, mas não muito assustador, e também talvez um pouco engraçado, mas não tão engraçado a ponto de me fartar de rir'", explicou.

Assim como ocorre com as ferramentas de IA como o ChatGPT ou o Gemini, "este tipo de frase irá gerar resultados" na plataforma, indicou Stone. A nova modalidade está em fases de testes e será oferecida a mais subscritores esta semana.

Esta função estará disponível numa versão de testes opcional e unicamente para o sistema operacional da Apple, iOS.

"Não está prevista a sua implementação mais ampla por enquanto", disse a Netflix.

A novidade faz parte da renovação da página inicial da Netflix, apresentada esta quarta-feira, que facilita a navegação, especialmente o acesso à busca, e também é mais dinâmica.

A Netflix interpretará "mais sinais, como os trailers que o subscritor está a ver ou o que menciona numa pesquisa", para "personalizar em tempo real o conteúdo sugerido no menu", disse Stone.

A longo prazo, as conversas mantidas no chatbot serão usadas como ferramenta de personalização, "mas atualmente isso não acontece", apontou.

O uso da IA generativa ajudará a aproveitar melhor o imenso catálogo da Netflix.

Uma pesquisa realizada em 2021 pela Horowitz Research mostrou que 44% dos entrevistados frequentemente tinham dificuldade para encontrar algo para assistir nas plataformas de streaming.

Nenhum dos outros grandes serviços online de séries ou filmes tem uma interface de pesquisa para conteúdo em linguagem quotidiana.