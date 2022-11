Enquanto não chegam as novas aventuras de James Herriot, as duas primeiras temporadas de "Veterinário da Província", série baseada nos livros de Alf Wight, já podem ser vistas no Disney+. Em entrevista ao SAPO Mag, Nicholas Ralph, confessa que é uma responsabilidade vestir a pele do protagonista da nova versão da popular série britânica.

"Há um nervosismo, claro. Mas era algo que queria fazer há muito tempo e mesmo antes de entrar na Escola de Teatro (...) O livro vendeu mais de 50 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzido para mais de 44 línguas diferentes. Há uma enorme base de fãs e, com isso, sim, vem o nervosismo. Mas, ao mesmo tempo, fiquei: 'que máximo estar a fazer algo que já tem uma família", frisa o ator que veste a pele de James Herriot.

"Acontece tanta coisa ao James, é como uma montanha-russa do início ao fim. Vemos o James em momentos dramáticos, em momentos engraçados... há cenas comoventes e todo o trabalho que tem com os animais. Foi um desafio estar com os animais e conduzir os carros de época", conta. "O nosso argumentista principal, o Ben Vanstone, fez um trabalho maravilhoso ao adaptar as histórias", elogia.

A primeira temporada de "Veterinário da Província" arranca em 1937, quando James Herriot, após sair da faculdade de veterinária, quer encontrar trabalho. Já a segunda parte da série recomeça três meses depois: "Passaram três meses desde o fim da primeira temporada. Uma viagem de volta a Glasgow apresenta a James um dilema que significará escolher entre as pessoas que ama. Enquanto Helen e James gerem os seus sentimentos um pelo outro, Siegfried, Tristan e a Sra. Hall também são obrigados a considerar os seus lugares no mundo. Entretanto, James tem de decidir entre sustentar a família ou seguir o coração".

"Foi muito divertido fazer a segunda temporada e espero que o público também se tenha divertido a ver", sublinha Nicholas Ralph, adiantando que a terceira temporada já foi filmada. "Acabámos de filmar a terceira temporada este ano e na claquete do arranque da temporada dizia Samuel West e é muito raro: tivemos sempre o mesmo realizador, o mesmo diretor de fotografia, etc", lembra.

"Manter a mesma equipa, o mesmo elenco, mostra que as pessoas gostam de trabalhar na série e o quanto as pessoas gostam da série. É uma série perfeita", defende o ator.

"Como o meu primeiro trabalho em televisão, esta série tem sido perfeita. Há algum lugar melhor para estar? Sinto-me agradecido por ter conseguido o papel e por poder interpretar esta personagem", confessa Nicholas Ralph ao SAPO Mag.