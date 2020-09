Setembro chegou e, tal como prometeu Cristina Ferreira, foram apresentadas as primeiras novidades na TVI. A manhã desta terça-feira, dia 1 de setembro, arrancou com uma chamada da apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal de Queluz para Manuel Luís Goucha.

Porém, o regresso de Cristina Ferreira à TVI não agarrou os espectadores. No primeiro dia do mês, a SIC liderou audiências, registando 21,6% de share diário. Já o canal de Queluz de Baixo conquistou 15,3% de share, ficando em segundo lugar.

Segundo o Espalha Factos, o total do dia conquistado pela SIC marcou o melhor resultado do canal desde 17 de julho, dia da saída de Cristina Ferreira.

No período da manhã., "Casa Feliz", com João Baião e Diana Chaves registou 20% de share, ficando à frente do "Você na TV", de Manuel Luís Goucha (18,2% de share).