Quase dez anos depois, Mafalda Rodiles está de volta à TVI. A atriz, que está há vários anos a viver no Brasil, vai fazer parte do elenco da nova novela do canal, "Amar Demais".

"Comecei a gravar na semana passada. Estou muito contente, vou entrar a meio da novela e vou ficar até ao fim. Estou muito feliz, é uma coisa que queria muito, voltar a fazer televisão”, contou a atriz Mafalda Rodiles na sua conta no Instagram.

A atriz gravou a sua última telenovela na TVI, "Mar de Paixão", há nove anos, em 2011.