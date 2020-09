"Nós tuitamos, gostamos e partilhamos... mas quais são as consequências da nossa crescente dependência das redes sociais?", questiona a Netflix na apresentação de "O Dilema das Redes Sociais". O documentário estreou no passado dia 9 de setembro no serviço de streaming e tem dado que falar entre os espectadores.

"As plataformas digitais tornam-se cada vez mais essenciais para nos mantermos ligados uns aos outros, e figuras de Silicon Valley revelam-nos como as redes sociais estão a reprogramar a civilização, expondo o que se encontra do outro lado dos nossos ecrãs", lembra a Netflix.

Segundo o serviço de streaming, o "documentário dramatizado explora o perigoso impacto das redes sociais nas pessoas, com especialistas em tecnologia a soarem o alarme sobre as suas próprias criações".

Veja o trailer: