Este domingo, dia 23 de janeiro, foi para o ar a quarta gala de "Big Brother Famosos", da TVI. Na emissão do reality show, Nuno Homem de Sá foi o escolhido pelos espectadores para abandonar a 'casa mais vigiada do país'.

O ator somou 61% dos votos dos seguidores do programa. Já Jorge Guerreiro foi o concorrente menos votado (1%).

Na gala, o alegado romance entre Liliana e Bruno de Carvalho voltou a dar que falar. A aproximação de Jaciara e Kasha também foi um dos temas da emissão de "Big Brother Famosos".

Durante a emissão, a hashtag do reality show da TVI dominou as conversas no Twitter em Portugal. A cor do vestido (azul ou roxo?) de Cristina Ferreira foi um dos tópicos mais comentados.

