A terceira temporada de "Taskmaster" chegou ao fim este sábado, dia 11 de novembro, na RTP1.

No episódio, os concorrentes tiveram de libertar Nuno Markl, que estava algemado. "Aquilo doía tanto nos pulsos, valha-me Deus", brincou o humorista nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Depois de concluídas todas as provas, Vasco Palmeirim revelou as pontuações obtidas pelos concorrentes ao longo da temporada. A grande vencedora foi Gabriela Barros, com 157 pontos. Em segundo lugar ficou Madalena Abecasis, que conquistou 154 pontos.

Já Cândido Costa (151 pontos) ficou em terceiro lugar, seguido por Wandson Lisboa (140 pontos).

O episódio deste sábado marcou a despedida de Gabriela Barros e Wandson Lisboa do programa apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl. Já Cândido Costa e Madalena Abecasis vão regressar na quarta temporada e contar com a companhia de Toy e Carolina Deslandes.