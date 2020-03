A quarta parte de "La Casa de Papel" começa no caos, garante a Netflix. "O Professor acha que Lisboa foi executada, Rio e Tóquio provocaram uma explosão num tanque do exército e Nairobi está entre a vida e a morte. O gangue está a atravessar um momento complicado e o aparecimento de um inimigo no seio do grupo porá o assalto em perigo", lembra o serviço de streaming.

Esta quinta-feira, a produção revelou o primeiro trailer dos novos episódios.

VEJA O VÍDEO: