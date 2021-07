Depois de 14 anos a partilhar histórias com milhões de espectadores de todo o mundo, o clã Kardashian-Jenner está prestes a despedir-se do seu reality show. O último episódio da última temporada de "Keeping Up With the Kardashians" estreia-se este domingo, dia 4 de julho, às 20h00, no Canal E!.

"O dia 4 de julho ficará para sempre marcado na nossa memória, uma vez que dizemos o derradeiro adeus a um dos mais famosos reality shows de todos os tempos, 'Keeping Up With the Kardashians'", frisa o canal em comunicado, adiantando que o capítulo final tem "um formato diferente e muito especial".

"O clã Kardashian-Jenner senta-se com Andy Cohen para viajar no tempo até alguns dos momentos mais comentados ao longo das 20 temporadas, sendo retomadas algumas questões que até ao momento não obtiveram respostas", revela o canal.

Este domingo chega ao fim a última temporada de "Keeping Up With the Kardashians", às 20h00, no Canal E!, que marca o fim de uma era no pequeno ecrã. Mas não é um adeus do clã: a família assinou recentemente um acordo com o serviço de streaming Hulu e são esperadas novidades para breve.