Depois do assalto à Casa da Moeda e da invasão no Banco de Espanha, a equipa do Professor vai "reformar-se". Nas redes sociais, a Netflix confirmou que o "atraco chega ao fim" e que a quinta temporada de "La Casa de Papel" será a última.

De acordo com a Entertainment Weekly, as gravações da quinta e última temporada da série da Netflix arrancaram a 3 de agosto, na Dinamarca. Tal como aconteceu nos capítulos anteriores, a maioria dos episódios serão depois rodados em Espanha, especialmente em Madrid.

De acordo com a Netflix, as gravações da nova temporada de "La Casa de Papel" também vão passar por Portugal, não sendo, para já, adiantados mais detalhes. "Já vos contei que vai ser gravado em Espanha, Dinamarca e Portugal?", escreveu o serviço de streaming nas redes sociais.

Nas redes sociais, foram partilhadas algumas imagens do arranque das gravações da quinta e última temporada da série.

"Estamos a passar de um jogo de xadrez - uma mera estratégia intelectual - para uma estratégia de guerra: ataque e contenção", explicou Alex Pina, criador da série, à EW, avançando que Miguel Ángel Silvestre (Lito em "Sense8") e Patrick Criado se juntar ao elenco dos novos episódios da série espanhola.

A quarta parte de "La Casa de Papel", que estreou no início de abril, foi vista por mais de 65 milhões de pessoas, segundo o relatório da Netflix partilhado pelo Deadline. De acordo com o site, a série espanhola foi um dos maiores sucessos do serviço de streaming nos primeiros quatro meses do ano.