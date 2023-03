A Amazon Prime Video estreia esta sexta-feira, 31 de março, o thriller "O Poder". Os episódios da série baseada no livro da autora britânica Naomi Alderman estreiam-se semanalmente no serviço de streaming, todas as sextas-feiras, até ao episódio final, a 12 de maio.

"O Poder" segue raparigas adolescentes que, de repente e sem qualquer aviso prévio, desenvolvem o poder de electrocutar quem quiserem.

"A série conta com um elenco de personagens extraordinárias de Londres a Seattle e da Nigéria à Europa do Leste, à medida que o Poder passa de ser apenas uma comichão nas clavículas de adolescentes para mudar por completo o equilíbrio de poder do mundo", resume a Prime Video.

Toni Collette interpreta a presidente de Câmara Margot Cleary-López. John Leguizamo, Auli'i Cravalho, Toheeb Jimoh, Josh Charles, Eddie Marsan e Halle Bush também fazem parte do elenco.

Veja o trailer: