Pedro Freitas, conhecido como O Poeta da Cidade, conquistou os jurados e o público em 2017 no "Got Talent Portugal". Sete anos depois, o poeta regressou ao palco do programa de talentos da RTP1.

"É uma honra estar aqui outra vez", frisou o antigo concorrente. "O 'Got Talent' mostrou-me o mundo da televisão (...) e deu-me palco, foi o meu primeiro grande palco", frisou.

O Poeta da Cidade editou "Ela, Metafisicamente d'outro Mundo" em 2022.

