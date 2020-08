E se "O Príncipe de Bel-Air" fosse um drama? A ideia não é nova e já inspirou um falso trailer criado pelo realizador Morgan Cooper, que se tornou um sucesso viral em 2019. Mas afinal a mudança de género não ficou apenas por essa variação em tom de homenagem. A próxima temporada da série cómica dos anos 1990 protagonizada por Will Smith vai mesmo apostar num formato dramático.

O site The Wrap avançou a novidade através de uma fonte anónima ligada ao projeto desenvolvido pela Westbrook e a Universal TV. Desta vez, Morgan Cooper vai estar oficialmente ligado a "O Príncipe de Bel-Air", assumindo a função de realizador, coargumentista e produtor executivo. Will Smith também fará parte da produção executiva, juntamente com Quincy Jones, Benny Medina e Andy & Susan Borowitz, que transitam da sitcom. Chris Collins ("The Wire", "Sons of Anarchy") será o diretor executivo e coargumentista.

Os novos episódios terão cerca de 60 minutos de duração, mas a premissa e o elenco ainda não são conhecidos.

Estreada em 1990 na NBC, "O Príncipe de Bel-Air" contou com seis temporadas e foi decisiva para a popularidade de Will Smith. A série acompanhava o dia a dia de um jovem de Filadélfia que se mudou para a mansão dos tios em Los Angeles. Em Portugal, a sitcom foi exibida pela SIC.