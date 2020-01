Há um ano, no dia 7 de janeiro de 2019, Cristina Ferreira abriu pela primeira vez as portas da sua "casa" na SIC. Nos últimos 12 meses, "O Programa da Cristina" tem liderado audiências, batendo toda a concorrência.

Para celebrar o aniversário, João Patrício, realizador e um dos criadores do programa, escreveu uma carta para a apresentadora. "As cartas de amor não devem ser partilhadas. E são ridículas. Mas são amor. Estas palavras foram me enviadas pelo realizador. Pelo meu João. E são amor. De quem sempre me dá a mão", frisou Cristina Ferreira na sua conta no Instagram.

"Em 2013 sonhámos ser possível. Em conversas de corredor, na make-up, em intervalos, entre programas, em viagens para os Especiais ou em almoços imprevistos... Lá sonhávamos. Cada divisão, cada personagem, cada forma, cada potencialidade, cada embrulho. O brilho e a certeza iam aumentando e mesmo depois de ter sido 'travado', a nossa reação foi olhar um para o outro e dizer: 'Um dia vai acontecer'. E aconteceu. Acontece. Está a acontecer. Isso é incrível", recorda o realizador na carta para Cristina Ferreira.