"O Tal Canal" celebra 40 anos e a RTP1 e Herman José vão celebrar o aniversário com um programa especial.

Na quinta-feira, dia 19 de outubro, depois do "Telejornal", vai para o ar "O Tal Canal - 40 anos", na RTP1. Para festejar a data, na RTP Memória, os espectadores poderão ainda rever o programa de segunda a sexta-feira, pelas 15h45, a partir de 20 de outubro.

" O contexto do país era outro, estávamos no inicio da década de 80 e Herman José sai desta paródia como um dos maiores talentos criativos do humor nacional. Estreado a 22 de outubro de 1983, o mítico programa de humor da RTP tornou-se num dos mais influentes da televisão portuguesa", lembra o canal em comunicado.

Na emissão especial, Herman José vai recordar histórias dos bastidores. "Como nasceu o programa? Como foi o processo criativo? Que país era aquele? Quem era o Herman? O país, a culinária, a moda, a música, os velhos, os jovens, os ainda mais jovens, as personagens e o Herman, o autor do programa que marca a história do humor em Portugal e que 40 anos depois continua a dar muito que falar", resume a RTP1.