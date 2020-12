Dois anos depois da sua estreia, "Olhó Baião" chegou ao fim. A última emissão do programa da SIC foi para o ar no passado dia 19 de dezembro e liderou audiências.

Segundo os dados, o formato apresentado por João Baião registou 17,4% de share, sendo acompanhado por uma média de 356 mil espectadores.

No final do programa, João Baião agradeceu a toda a equipa que o acompanhou. "E é assim com parte da nossa equipa nos despedimos. Obrigado a todos, à equipa e às Produções Clandestinas. Foram quase dois anos de festa e de muitas alegria, mas foi com muita entrega que fizemos esta festa para vocês, para Portugal inteiro", frisou.

"Continue com a SIC. O ‘Olhó Baião’ termina hoje o seu percurso mas vêm ai coisas novas. Sejam felizes e muito obrigado do fundo do coração", avançou o apresentador.