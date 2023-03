"Ed Sheeran (+Tudo = Somado)", série documental sobre o cantor britânico, estreia-se a 3 de maio no Disney+. A produção vai contar com quatro episódios e promete revelar as histórias da carreira do músico, desde a infância até à fama mundial.

Pela primeira vez, Ed Sheeran vai abrir as portas da sua vida privada. "Esta série segue Ed depois de ter descoberto notícias que mudaram a sua vida e revela as dificuldades e triunfos durante o período com mais desafiante da sua vida", resume o comunicado.

"Sempre fui muito cauteloso na minha vida pessoal e privada; o único documentário que já fiz foi um que se concentrou nas minhas composições”, lembra Ed Sheeran. “A Disney procurou-me para fazer um documentário em quatro partes, e parecia o momento certo para abrir a porta e deixar as pessoas entrarem. Espero que as pessoas gostem", remata.

"Os altos, os baixos, e tudo o resto", resume o serviço de streaming no trailer da minissérie.

Veja o vídeo:

O álbum "-" (Subtract) - o último da era de álbuns matemáticos que durou uma década - chega no dia 5 de maio. "Um álbum que revisita as raízes de Ed, enquanto cantor/compositor, que foi escrito num cenário de luto e esperança pessoal. ‘-’ (Subtract) apresenta uma das maiores estrelas do planeta no seu estado mais vulnerável e honesto", resume a Warner Music.