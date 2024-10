“Elton John: Never Too Late" já tem um trailer oficial.

Com estreia no Disney+ marcada para 13 de dezembro, o documentário original passa em revista a carreira do lendário artística britânico, com reflexões sobre a ascensão ao sucesso e desafios pessoais, a importância da família e imagens icónicas dos concertos.

"Acompanhamos Elton John à medida que este olha para trás, para a sua vida e para os espantosos primeiros dias dos seus 50 anos de carreira, nesta viagem repleta de emoção, íntima e inspiradora. Enquanto se prepara para o seu último concerto na América do Norte, no Dodger Stadium, Elton faz-nos recuar no tempo para contar os altos e baixos extraordinários dos seus primeiros anos e a forma como superou a adversidade, o abuso e o vício para se tornar no ícone que hoje conhecemos", resume a sinopse.

O filme contará com uma nova canção original de Elton John.

O último concerto na América do Norte deu origem a "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", um especial vencedor de um Emmy já disponível no catálogo do Disney+.

VEJA O TRAILER.