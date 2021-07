O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal e a filha Yulia, foram encontrados inconscientes no dia 4 de março de 2018, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra, e estão hospitalizados em "estado crítico, mas estável". Dias depois, o chefe da polícia antiterrorista britânica, Mark Rowley, revelou que Skripal e a filha tinham sido vítimas de um ataque deliberado com um agente neurotóxico, um componente químico que ataca o sistema nervoso e que pode ser fatal.

Esta é a história real do envenenamento de um ex-espião russo na pacata localidade de Salisbury. Depois do mediatismo internacional, Adam Patterson e Declan Lawn, com uma longa carreira no jornalismo, foram desafiados a investigar a história e criar uma série baseada nos acontecimentos.

Depois de uma profunda investigação, os britânicos rapidamente perceberam que tinham material para um drama, conta Declan Lawn em entrevista ao SAPO Mag.

"Os Envenenamentos de Salisbury" também conquistou a BBC, que decidiu encomendar mais episódios e estrear a série no seu principal canal. Segundo a imprensa britânica, a primeira temporada bateu recordes de audiências, conquistando 7,2 milhões de espectadores apenas no dia de estreia - segundo o site Radio Times, foi a melhor estreia de um drama nos últimos seis anos.

Um ano depois de ser transmitida na BBC One, "Os Envenenamentos de Salisbury" estreia-se em Portugal, no serviço de streaming Disney+. Os quatro episódios da primeira temporada já podem ser vistos na plataforma.

"Em março de 2018, Salisbury tornou-se centro de uma emergência nacional sem precedentes que conquistou atenções internacionais. As provações horríficas de descoberta, identificação e descontaminação da infeção mortífera da cidade não teriam sido superadas sem o extraordinário heroísmo mostrado pela comunidade local", resume o serviço de streaming.

Anne-Marie Duff (“Sex Education“), Rafe Spall (“Mundo Jurássico: Reino Caído“), MyAnna Buring (“The Witcher“) e Mark Addy (“White House Farm“) fazem parte do elenco da série.