A HBO Max divulgou o trailer oficial do episódio especial do aclamado drama político televisivo "The West Wing" [Os Homens do Presidente].

Os atores juntaram-se no palco de um teatro de Los Angeles para reinterpretar o episódio "Hartsfield Landing", escrito por Aaron Sorkin para a terceira temporada da série da NBC.

Existem também fotografias originais do elenco original formado por Martin Sheen, Allison Janney, Rob Lowe, Richard Schiff, Bradley Whitford, Dulé Hill, Janel Moloney e Anna Deavere Smith, além de Sterling K. Brown, da série "This Is Us", que assume o papel do Chefe de Gabinete Leo McGarry, do falecido ator John Spencer.

"The West Wing", que evoca a icónica Ala Oeste da Casa Branca, onde os presidentes e respetivas equipas trabalham, cativou grandes audiências por todo o mundo e venceu muitos prémios Emmy durante a sua exibição entre 1999 e 2006.

Esta é a primeira vez que o elenco original e o criador Aaron Sorkin se juntam em 17 anos, informou a HBO Max.

A história do episódio centra-se na tentativa da personagem interpretada por Bradley Whitford de ganhar eleitores numa cidade remota e fictícia de New Hampshire onde os boletins de voto são apurados imediatamente e que sempre antecipa o vencedor das primárias naquele estado.

Nas pausas da "peça" haverá intervenções de Michelle Obama, Bill Clinton e do ator Lin-Manuel Miranda, além de outras "surpresas".

A iniciativa faz parte da campanha "When We All Vote", voltada para as eleições presidenciais norte-americanas de novembro.

O episódio será exibido na HBO Max a 15 de outubro, o dia em que estava marcado o segundo debate entre Donald Trump e Joe Biden, cuja realização está em dúvida após a recusa do presidente dos EUA em participar de forma virtual.