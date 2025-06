Allison Janney tornou-se Grace Penn e chegou finalmente à presidência dos EUA em "A Diplomata", após sete temporadas a ser a Porta-voz da Casa Branca e Chefe de Gabinete C.J. Cregg em "The West Wing" (Os Homens do Presidente").

Como se isso não bastasse, o "primeiro-cavalheiro" é interpretado por Bradley Whitford, que também vem da icónica série exibida de 1999 a 2006.

O reencontro surge em destaque no trailer da terceira temporada de "A "Diplomata", revelado pela Netflix na quinta-feira: Kate (Keri Russell), Hal Wyler (Rufus Sewell) e o restante grupo de jogadores do xadrez político regressam com oito episódios no outono para continuar a desvendar segredos de Estado em ambiente de casas imponentes, alta traição e chá da tarde. Uma quarta temporada já tem luz verde para avançar.

A série começou em abril de 2023 com a apresentação de Kate Wyler, uma diplomata de carreira incumbida de uma tarefa de alto nível para a qual não tem perfil, o que acaba por ter repercussões tremendas no seu casamento e futuro político.

Muito mais está em jogo na terceira temporada.

“A embaixadora Kate Wyler vive o pesadelo particular... que é conseguir aquilo que se quer. Acabou de acusar a vice-presidente Grace Penn de orquestrar uma conspiração terrorista e admitiu que deseja o cargo de vice-presidente. Mas agora o presidente está morto, o marido de Kate, Hal, pode tê-lo matado inadvertidamente, e Grace Penn é a líder do mundo livre. Nada disso abranda a campanha de Hal para conseguir a vice-presidência de Kate, que assume um papel que nunca quis, com uma liberdade que nunca esperou, uma amizade cada vez mais complicada com o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Austin Dennison (David Gyasi) e uma ligação tensa com o primeiro cavalheiro Todd Penn”, resume a apresentação oficial.

