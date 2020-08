"Os Rapazes do Grupo" ("The Boys in the Band", no título original) é uma das apostas de setembro da Netflix. Produzido por Ryan Murphy e realizado por Joe Mantello, o filme, que estreia no dia 30 de setembro no serviço de streaming, é baseado na peça de teatro de 1968 de Mart Crowley.

O elenco do filme conta com Jim Parsons, Matt Bomer, Andrew Rannells, Zachary Quinto, Robin de Jesús e Michael Benjamin Washington. A história do filme centra-se num grupo de amigos homossexuais que se junta numa festa de aniversário, mas a noite é interrompida com a chegada de um convidado surpresa.

Nas redes sociais, a Netflix revelou as primeiras imagens da produção.

Veja as fotos: