A terceira temporada de "Outer Banks" chegou à Netflix no dia 23 de fevereiro e rapidamente se destacou no top diário do sevriço de streaming - esta segunda-feira, dia 27, a série lidera o ranking em Portugal.

O terceiro ano de "Outer Banks" marca o regresso do trio dos showrununers Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke, bem como de todo o elenco principal.

Após perderem o ouro e fugirem de Outer Banks, a terceira temporada arranca "no seguimento do naufrágio, com os Pogues numa ilha deserta que, por breves momentos, parece um lar idílico".

"Oficialmente nomeada 'Poguelândia', os mais recentes habitantes da ilha passam os dias a pescar, nadar e desfrutar do estilo de vida despreocupado da sua nova casa. Mas as coisas depressa dão para o torto para John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ, e Cleo quando dão por si novamente envolvidos na corrida pelo tesouro, em que têm de, literalmente, correr para sobreviver", resume a Netflix.

Nos novos episódios, "o grupo está falido e longe de casa, não pode confiar em ninguém, Ward e Rafe estão sedentos de vingança, e há um implacável mafioso caribenho que não olha a meios para encontrar o saque". "Terá o tesouro alguma vez estado verdadeiramente ao seu alcance? Ou terá sido apenas uma armadilha para os deter de uma vez por todas? Seja como for, os Pogues enfrentam o mundo e só há uma forma de escapar: unidos", remata o serviço de streaming.

Veja o trailer: