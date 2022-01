"Younger" é uma das apostas do AXN White para o início do ano. A série realizada por Darren Star, criador de "O Sexo e a Cidade", "Emily in Paris" ou "Beverly Hills", estreia-se a 18 de janeiro na televisão portuguesa.

No ar desde 2015, a comédia conta com cinco temporadas e segue a história de Liza, interpretada por Sutton Foster, que, aos 40 anos, e depois de um período dedicado à família, decide mudar de vida após um encontro casual com um tatuador.

"Ao aperceber-se de que aparenta ser muito mais nova do que na realidade é, cria uma nova identidade com a ajuda da sua amiga Maggie, transformando não só o seu visual, como o seu perfil online, cuidadosamente elaborado. É com esta nova personalidade fictícia que consegue a vida e o emprego dos seus sonhos só que, talvez, isto venha acompanhado de vários desafios", resume o AXN White em comunicado.