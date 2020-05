"Quem Quer Casar Com o Agricultor" regressou à SIC há uma semana e liderou audiências. Na emissão desta quinta-feira, dia 30 de maio, do "5 para a meia-noite", Filomena Cautela fez uma paródia inspirada no programa.

No talk show da RTP1, a apresentadora fez um sketch onde se apresenta como concorrente do reality show da SIC. No seu quintal e vestida a rigor, Filomena Cautela brinca dizendo que se inscreveu para encontrar a sua alma gémea agrícola.

Veja aqui o vídeo completo.