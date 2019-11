Os debates sobre futebol são normalmente agitados, mas esta semana, na CMTV, a discussão foi mais intensa. Durante o programa "Pé Em Riste", os comentadores analisaram as conquistas de Jorge Jesus ao serviço do clube brasileiro Flamengo.

Durante a conversa, os ânimos exaltaram-se entre André Ventura (SL Benfica) e Aníbal Pinto (Futebol Clube do Porto), obrigando o jornalista João Ferreira a gritar para conseguir controlar a emissão do programa do canal CMTV.

O momento foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral. O vídeo soma milhares de visualizações e centenas de partilhas.

Veja o vídeo: