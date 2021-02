Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, vai motivar os mais novos a "nunca desistir dos sonhos e objectivo" no episódio especial de "Escola do Panda", que o Canal Panda dedica à atleta no dia 4 de fevereiro, às 19h25, com repetição no dia 5, às 8h30 e 16h00.

"Patrícia Mamona foi atriz por um dia para ensinar aos mais novos a importância do esforço e do sacrifício no 50º episódio da terceira temporada de 'Escola do Panda', exibida de segunda a sexta-feira, às 08h30, 16h00 e 19h25", explica o canal em comunicado.

No episódio, a atleta ensina "às crianças a importância do esforço e de acreditarmos em nós próprios para concretizarmos os nossos desejos".

"Eu tenho um lema que é: 'não deixes que ninguém te diga que não consegues. Se acreditas, vai!' E o pior é quando somos nós próprios que não acreditamos que somos capazes. Nesse caso é ainda mais importante provar que conseguimos e não desistir! Os nossos sonhos nunca devem ser postos de lado", frisa Patrícia Mamona.

Além de Patrícia Mamona, a apresentadora Catarina Furtado, o cantor Diogo Piçarra, o atleta Jorge Pina e o pediatra Paulo Oom, são alguns dos convidados que já passaram pela nova temporada da “Escola do Panda”.