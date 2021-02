O ator Pedro Pascal, que faz parte do elenco de "The Mandalorian", foi o escolhido para protagonizar "The Last Of Us", nova produção da HBO com argumento e produção de Craig Mazin ("Chernobyl") e Neil Druckmann, responsável pelo videojogo com o mesmo nome.

Na história, que decorre 20 anos depois da destruição da civilização moderna, o ator vai vestir a pele de Joel. Bella Ramsey, conhecida por ter interpretado a feroz Lyanna Mormont em "A Guerra dos Tronos", também vai fazer o elenco, onde dará vida a Ellie, uma jovem de 14 anos que pode ser a cura para uma pandemia mortal.

Nas redes sociais, a notícia tornou-se viral e Pedro Pascal chegou aos trending topics do Twitter - a nível mundial, o nome do ator foi o segundo mais citado durante a madrugada desta quinta-feira. Em Portugal, Pedro Pascal liderou o ranking da rede sociai.

Segundo o Deadline, Kantemir Balagov vai realizar o episódio piloto de "The Last Of Us", uma coprodução da Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.