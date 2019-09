O ator Peter Dinklage venceu esta madrugada, em Los Angeles, o único Emmy de representação que a série "A Guerra dos Tronos" conseguiu na sua última temporada, pelo papel de Tyrion Lannister na saga da HBO.

Dinklage, de 50 anos, levou para casa o Emmy de Melhor Ator Secundário em série dramática, entregue na 71.ª edição dos prémios da Academia de Televisão dos Estados Unidos.

"Sinto-me afortunado por ser membro de uma comunidade que é nada mais que tolerância e diversidade, porque não haveria outro lugar onde eu poderia estar num palco como este", disse Dinklage.

O ator venceu o Emmy numa categoria onde figuravam dois outros atores de "A Guerra dos Tronos", Alfie Allen ("Theon Greyjoy") e Nikolaj Coster-Waldau ("Jamie Lannister"), além de Michael Kelly, de "House of Cards", Chris Sullivan, de "This is Us", e Jonathan Banks e Giancarlo Esposito, de "Better Call Saul".

Dinklage fez uma reflexão sobre os últimos dez anos com a série que terminou na oitava temporada, dizendo que David Benioff e D.B. Weiss eram "brilhantes".