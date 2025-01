A nova edição do "Got Talent Portugal" estreou-se este domingo, 12 de janeiro, na RTP1. O programa é apresentado por Sílvia Alberto e conta com Inês Aires Pereira, Filomena Cautela, Rui Massena e Manuel Moura dos Santos como jurados.

Na primeira ronda de atuação, Gil Brito, de nove anos, foi o grande protagonista. O pequeno concorrente surpreendeu o júri e o público ao tocar piano.

No final da atuação, Gil Brito conquistou o "botão dourado" de Rui Massena. "O Gil Brito ganhou o botão dourado do Rui Massena! O pequeno mas grande pianista conquistou o Maestro", destacou a produção do programa de talentos da RTP1.

"É manifestamente um momento muito, muito especial (...) O rigor com que fazes as coisas, a forma como te dás à música, como te envolves", frisou o maestro.

Veja aqui o momento.