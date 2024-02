Pedro Afonso foi um dos protagonistas da emissão deste domingo, dia 11 de fevereiro, do "Got Talent Portugal". No programa de talentos da RTP1, o jovem de 19 anos, que estuda Arquitectura, interpretou o tema "Break My Heart Again", de FINNEAS, irmão de Billie Eilish.

A atuação conquistou elogios dos jurados e de Sílvia Alberto, que subiu a palco para atribuir o seu "botão dourado" ao concorrente.

Na conversa com Manuel Moura dos Santos, Filomena Cautela, Inês Aires Pereira e Rui Massena, Pedro Afonso confessou que habitualmente só canta para "quatro ou cinco pessoas". "É a primeira vez que estou num palco, assim com mais pessoas", contou.

Veja aqui o vídeo.