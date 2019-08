E se a venda de canábis fosse legal no Brasil? Este é o ponto de partida de "Pico da Neblina", a nova produção brasileira original da HBO Latin America, que chega esta segunda-feira, dia 5 de agosto, ao serviço de streaming. A série, que se passa numa São Paulo ficcional onde a 'erva' foi legalizada, conta com dez episódios, cada um com uma hora de duração.

"Na primeira sequência vamos ver a canábis ('maconha' ou 'erva') a ser legalizada no Brasil e aí apresentamos o nosso protagonista, o Biriba, que é um pequeno traficante que vende 'erva' e que vende muito bem. Ele é um excelente vendedor e com muitos clientes... só que ele vai ter problemas: o que ele faz melhor, que é vender canábis, vai começar a ser legal. O dilema da série é logo apresentado na primeira cena do primeiro episódio. Depois vamos acompanhar as decisões que ele vai tomar, o que vai acontecer com ele e com as pessoas à sua volta", conta o realizador Francisco Quico Meirelles, filho do cineasta Fernando Meirelles, ao SAPO Mag.

VEJA O TRAILER:

Todos os episódios centram-se em Biriba (Luis Navarro), um jovem traficante de São Paulo que decide deixar para trás uma vida de crime e usar a sua experiência na matéria para vender legalmente o produto, juntamente com o seu inexperiente sócio e investidor, Vini (Daniel Furlan). "Biriba terá que lidar com o peso e as pressões da sua vida passada, incluindo a relação com o seu melhor amigo Salim (Henrique Santana), que decide continuar a levar uma vida de crime", conta a HBO.