Ana Garcia Martins, conhecida como A Pipoca Mais Doce, foi uma das convidadas da emissão desta quinta-feira, dia 14 de outubro, do "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, a influencer foi desafiada por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha a participar na "Pressão no Ar".

No arranque da rubrica, a comentadora do "Big Brother", da TVI, falou sobre Teresa Guilherme. "Zero incompatibilidade com a Teresa Guilherme, é uma querida", frisou.

"Alguma vez tiveste medo que os familiares de um concorrente do 'Big Brother' te fizessem uma espera?", perguntou Miguel Rocha. "Sim. Nunca aconteceu", respondeu Ana Garcia Martins.

Veja aqui o vídeo.