Depois de Quintino Aires ter feito vários comentários considerados homofóbicos em "BB Extra", a TVI decidiu afastar o comentador do reality show.

No final da segunda gala do reality show, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) comentou a polémica. "O Quintino disse o que achava pertinente. Continua a manter a sua ideia. As pessoas não aceitaram. Estamos numa era em que as pessoas estão mais conscientes e alerta, por estarem permanentemente nas redes sociais. Isso faz com que sejam mais exigentes e nestas coisas das causas não deixam passar nada”, disse aos jornalistas, citada pelo site A Televisão.

"Enquanto comentadora, e falo por mim, tento ser honesta, verdadeira e espontânea. Sei que tenho de ser moderada. Há coisas que às vezes me passam pela cabeça, mas sei que não as posso dizer como gostaria. Este papel exige-nos ter filtro", frisou.