Nas redes sociais, a emissão tem dado que falar, especialmente devido aos comentários de Rita Pereira, que já reagiu nas redes sociais. "Vamos lá esclarecer esta situação. O que eu disse à Keira foi: se eu estiver com os meus amigos e quiser divertir-me e curtir, vou ver a Keira. E repeti 'isto é a minha opinião' ou seja, isto é o tipo de presença em palco que me diverte. Um concerto que me diverte", explicou.

"Portanto, se te deixei triste com o meu comentário, Maria, as minhas mais sinceras desculpas. Na altura nem reparei que estavas a chorar se não teria ido falar contigo no final, tal como fiz em outros 'All Together Now Portugal' com outros concorrentes. Provavelmente não me soube expressar bem. Um forte abraço e uma vez mais, desculpa Maria", rematou.

No Twitter, em Portugal, o assunto chegou ao top dos temas mais comentados.

Leia as reações dos espectadores: