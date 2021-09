Na primeira semana da nova edição do "Big Brother", vários concorrentes sugeriram cantar uma canção de despedida sempre que um participante abandonasse o reality show. Joana Schreyer sugeriu o tema "Um Grande, Grande Amor", de José Cid.

A escolha não agradou ao colega Bruno Almeida. "Não gosto nada do senhor, por favor", começou por frisar o ativista.

"Não gosto do senhor. É homofóbico. Do mais que possas imaginar. É 'bué'. Se eu vos mostrasse um vídeo que vi duas semanas antes de vir para aqui... Vi aquele vídeo (...) e fiquei nervoso", acrescentou o concorrente do reality show da TVI.

Nas redes sociais, vários espectadores recordaram que Bruno Almeida se referia a um vídeo do programa "A Revolta dos Pastéis de Nata", de 2006.

Veja o vídeo: