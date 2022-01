No fim de semana passado, Jaciara deu um beijo a Kasha, cantor dos D.A.M.A. O momento deu que falar nas redes sociais e na gala do "Big Brother Famosos" do passado domingo, dia 23 de de janeiro, o artista comentou a sua relação com a colega.

"Tu deste um, não consentido, e depois deste mais", comentou o concorrente em conversa com Jaciara.

Nas redes sociais, os espectadores criticaram a concorrente do reality show da TVI. Na sua conta no Twitter, Miguel Cristovinho também comentou a polémica.

"Se fosse um homem a fazer a uma mulher o que a Jaci anda a fazer ao Kasha já ninguém achava piada", escreveu o cantor dos D.A.M.A nas redes sociais.