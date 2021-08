"Pôr do Sol está ao rubro. Novas personagens e momentos inesperados marcam o episódio" desta quarta-feira, dia 25 de abril, garante a RTP1 em comunicado. A nova mininovela do canal tem dado que falar, destacando-se nas redes sociais.

No episódio desta quarta-feira, "os esquemas de Nando correm mal e este é preso". "Os Jesus Quisto têm um novo vocalista. A Herdade do Pôr do Sol parece viver mais uma vez tempos difíceis. Matilde é raptada. No meio da tensão em que os Bourbon de Linhaça se encontram, a inspetora Paula e o inspetor Ivo irrompem pela herdade e prendem Simão", adianta a RTP1.

O ator Igor Regalla vai dar vida à nova personagem, o João. "João entra para os Jesus Quisto para substituir Lourenço, já que este decide sair por alegadas incompatibilidades artísticas. João já viveu no Barreiro e está habituado a ambientes hostis, mas nada lhe tira a garra de cantar com tudo o que tem dentro de si. Ele sabe que a sua voz o pode levar longe, mas são os seus sonhos que o podem fazer voar", resume o canal.

Veja o trailer:

"Pôr do Sol" vai para o ar de segunda a sexta-feira, às 21h00, na RTP1. Os episódios podem também ser vistos na RTP Play.