O último episódio de "Programa Cautelar" foi para o ar no passado sábado, dia 10 de julho, às 21h00, na RTP1. A emissão dedicada à Cultura foi o terceiro programa mais visto no horário, conquistando 11,8% de share e 4,9% de rating.

A sexta e última emissão do formato de Filomena Cautela contou com vários convidados. Rosinha, Ruy de Carvalho e Tatanka, dos The Black Mamba foram alguns dos artistas que participaram.

Nas redes sociais, o programa da RTP1 voltou a dar que falar nas redes sociais e conquistou elogios dos espectadores.

Veja o vídeo: