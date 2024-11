No segundo episódio de "Tudo o Que Não Precisas de Saber Sobre Quase Tudo", da RTP1, Filomena Cautela analisou as eleições norte-americanas. No programa, a apresentadora desafiou Rosinha a criar um tema para Kamala Harris.

A artista adaptou a canção "Deixou-me a mala no comboio", gravado em parceria com Bárbara Tinoco. "Rosinha canta já a música de celebração caso Kamala Harris vença as eleições presidenciais dos EUA. Já está no nosso ouvido, e no vosso?", pode ler-se na publicação na conta de Instagram de "Tudo o Que Não Precisas de Saber Sobre Quase Tudo".

"Não ganha no Ohio mas era isto ou uma mala no comboio. Demos os dois cenários. Este é um deles. Em querendo, partilhem, pode ser que dê sorte. Qual é o vosso feeling? Vai Kamala, vai Dónal? É igual? Rainha, Rosinha", escreveu a apresentadora da RTP1 nas redes sociais.

Veja o vídeo: