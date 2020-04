Na emissão desta quinta-feira, dia 23 de abril, do "5 para a meia-noite", Filomena Cautela juntou alguns dos atores que participaram na primeira temporada de "5 para a meia-noite".

"A Filomena Cautela, a Benedita Pereira, a Joana Solnado, o Rodrigo Saraiva, o João Catarré, o Tiago Aldeia e o Manuel Moreira conheceram-se nos 'Morangos com Açúcar' e ficaram amigos para a vida. Neste '5 Para a Meia-Noite', recordaram alguns dos momentos mais divertidos que viveram durante as gravações da primeira temporada da série", explica a produção do programa nas redes sociais.

Veja a conversa: