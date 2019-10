Inspirados pelo discurso de Cristina Ferreira na gala dos Globos de Ouro, da SIC, os Bandex criaram uma nova paródia musical. O vídeo foi partilhado na passada terça-feira, dia 15 de outubro, nas redes sociais.

Além dos excertos do discurso da apresentadora da SIC, a paródia conta ainda com o vídeo viral da "Senhora da Missa da TVI", onde uma cantora de um coro de igreja se queixa do som.

"Bandex colabora finalmente com uma das grandes figuras da televisão portuguesa, numa atuação aclamada pelas grandes estrelas do espectáculo. No vídeo aparece também a apresentadora Cristina Ferreira", brincam na discrição do vídeo.

Veja o vídeo: