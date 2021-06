A SIC decidiu voltar a apostar em "Quem Quer Namorar com o Agricultor?". A nova temporada estreou-se há duas semanas e tem conquistado os espectadores.

Na edição desta terça-feira, dia 15 de junho, o Correio da Manhã avança que a estação de Paço de Arcos aumentou o orçamento do programa, gastando cerca de 30 mil euros nos cachês dos agricultores que participam na experiência social.

Segundo o jornal, cada agricultor ganha cinco mil euros, sendo metade do valor pago no início das gravações de "Quem Quer Namorar com o Agricultor?".

Já os pretendentes são pagos por cada dia em que participam no reality show.