Jullie Dutra foi primeira concorrente a acertar na "pergunta do milhão" e a ganhar o prémio máximo da edição brasileira de "Quem Quer Ser Um Milionário", inserido no programa "Domingão com Huck".

"Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol no Mundial de 1958 usando a camisa número...?", foi a pergunta final. A concorrente bloqueou a opção "10" e conquistou o prémio de 187 mil euros no episódio deste domingo, dia 17 de dezembro.

Veja as perguntas: