Cristina Ferreira vai ser a protagonista de um novo programa da SIC. Além do programa das manhãs, a apresentadora vai apresentar o novo concurso do canal, que será emitido de segunda a sexta-feira, às 19h00, antes do "Jornal da Noite".

As inscrições para o concurso, que deverá estrear em setembro, já se encontram abertas. Para se inscrever basta enviar um e-mail para sonho@sic.pt - veja aqui o vídeo promocional do programa.

O novo programa será uma adaptação do formato britânico "Win Your Wish List". Na aposta da BBC, várias famílias entram em competição e tentam conquistar prémios de sonho.