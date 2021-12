Emma Watson e Rupert Grint quase desistiram dos seus papéis como Hermione Granger e Ron Weasley na saga "Harry Potter" por causa da pressão de se terem tornado estrelas infantis ainda antes da adolescência.

A revelação surge durante os 155 minutos do programa especial "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", já visto pela imprensa e que se estreia na HBO no primeiro dia de 2022.

Quando foi chamado para o projeto, David Yates, o realizador dos últimos quatro filmes entre 2007 e 2011, também recorda que "uma coisa que o David [Heyman, produtor] e o estúdio me disseram é que a Emma não tinha a certeza se queria voltar para fazer outro Potter" por volta de 2006, por causa da fama global.

Tom Felton (Draco Malfoy), um dos maiores amigos da época dos filmes, também recordou esses tempos: "Sem dúvida que as pessoas se esquecem do que ela carregou e como o fez graciosamente. O Dan e o Rupert tinham-se um ao outro. Eu tinha os meus amigos, enquanto a Emma não só era mais nova, como estava sozinha".

Emma Watson e Tom Felton

Durante o programa, Emma Watson conta que encontrou passagens antigas do seu diário e era claro que, "por vezes, estava sozinha" e "a coisa da fama tinha-me finalmente atingindo em grande".

"Acho que estava assustada. Não sei se alguma vez sentiste como se tivesses chegado a um ponto crítico em que se ficava 'isto agora nunca mais acaba'. Foi por altura do 'Ordem da Fénix' [o quinto dos oito filmes de 2007, rodado quando tinha 16 anos] que as coisas começaram a ficar agitadas para todos nós", recordou.

Rupert Grint confirma que estava a passar pelo mesmo: "Também tive sentimentos parecidos com os da Emma, ​​pensando em como seria a vida se desistisse. Nós nunca falámos realmente sobre isso. Acho que estávamos a passar por isso ao nosso próprio ritmo [...] Simplesmente não nos ocorreu que provavelmente todos nós tínhamos sentimentos semelhantes".

Daniel Radcliffe (Harry Potter) também confirma que "nunca falámos sobre isso durante o filme porque éramos todos miúdos. Como um rapaz de 14 anos, eu nunca iria virar-me para outro de 14 anos e dizer 'Hei, como é que estás? Está tudo bem?".

Apesar do que estava a sentir, Emma Watson diz que "ninguém a teve de convencer" a continuar: "Os fãs queriam genuinamente que tivéssemos sucesso e todos nós genuinamente nos apoiávamos uns aos outros. Quão bom é isso?".

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" tem como objetivo celebrar os 20 anos da estreia nos cinemas de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" com histórias centradas nos bastidores da saga de oito filmes inspirada pelos livros de J.K. Rowling.

A lista oficial de créditos do especial junta ainda os atores Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis e Evanna Lynch, além do produtor David Heyman e Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates, realizadores dos oito filmes.

