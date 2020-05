Para a emissão deste domingo, dia 3 de maio, de "Isto É Gozar com Quem Trabalha", da SIC, Ricardo Araújo Pereira convidou três antigos jogadores de futebol. Nuno Gomes, Sá Pinto e Jorge Andrade estiveram no programa do humorista para comentar o regresso dos jogos da primeira liga.

"No fim do mês já volta a bola. Hoje, ao contrário do que é costume, não temos um responsável político mas quase. Temos três senadores: eles não foram eleitos nunca, mas também representaram os portugueses", brincou o humorista. "Temos um jogador de cada clube: Jorge Andrade, do Deportivo da Corunha; Ricardo Sá Pinto, da Real Sociedad; e Nuno Gomes, da Fiorentina", acrescentou.

No final do programa, o humorista desafiou os antigos jogadores para um pequeno jogo. Nuno Gomes, Sá Pinto e Jorge Andrade tentaram bater Ricardo Araújo, que foi o guarda-redes da partida.

"Pela primeira vez em meses tivemos jogadores a rematar à baliza em direto. Será que Jorge Andrade, Nuno Gomes e Ricardo Sá Pinto estavam com a pontaria afinada? Ricardo Araújo Pereira que o diga", brinca a SIC nas redes sociais.

No Twitter, ao longo da emissão, "Isto É Gozar com Quem Trabalha" tornou-se no tema mais comentado pelos utilizadores.

Veja aqui o programa.