André Silva, foi o convidado deste domingo, dia 22 de setembro, do programa "Gente que Não Sabe Estar", da TVI. O porta-voz do PAN esteve à conversa com Ricardo Araújo Pereira, que já recebeu em estúdio Rui Rio, Catarina Martins e Mário Centeno.

"Entre um programa eleitoral que parece agradar mais a velhinhas com 17 gatos do que aos ambientalistas, Ricardo Araújo Pereira tentou perceber quais as caraterísticas que André Silva não gosta em António Costa. André Silva aproveitou para afirmar que o partido é pioneiro na defesa do ambiente, afirmando que todos os restantes são covers que copiaram a ideologia do PAN", explica a TVI no resumo do programa partilhado no site oficial.

Veja aqui a entrevista.

No final da conversa, o humorista "chamou" a palco um cão. "Isto foi um teste e o senhor deputado falhou. Ficou muito claro que o senhor deputado gosta mais de animais do que de pessoas. O cão esteve aqui 30 segundos e levou muitas carícias. Eu estive 10 minutos a falar consigo e não houve um carinho, não houve um afago, não houve uma palavra mais doce. Fica registado", gracejou.