Além do humorista, José Diogo Quintela, Miguel Góis, Cláudio Almeida, Manuel Cardoso, Cátia Domingues, Guilherme Fonseca e Joana Marques fazem parte da equipa do programa.

No teaser partilhado nas redes sociais, a equipa do programa brinca com os vídeos promocionais do canal. "O nosso programa também vai ter dinamismo (...) O nosso programa também vai ter altos e baixos", brinca Ricardo Araújo Pereira.

"Eu não tenho nada interessante para dizer", acrescenta Cátia Domingues. "Este acaba por ser o melhor resumo do nosso programa", remata o apresentador.

Veja o teaser:

"Um programa em que várias pessoas falam acerca de inúmeros temas", avançou ainda a SIC no primeiro vídeo promocional do programa. "É exatamente isso e se calhar já demos informação a mais", acrescentou Ricardo Araújo Pereira.