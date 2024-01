A oitava temporada de "Isto é Gozar com Quem Trabalha" estreia-se no próximo domingo, dia 7 de janeiro, na SIC.

Na apresentação das novidades da SIC para 2024, além do regresso do programa às noites de domingo, Daniel Oliveira revelou que Ricardo Araújo Pereira irá estar em antena diariamente durante o período da campanha eleitoral.

"Na antecâmara das eleições, 15 dias, três semanas antes, teremos Ricardo em registo diário, no modelo a que já nos habituou", anunciou o diretor geral de entretenimento do grupo Impresa.

"A escolha dos convidados é por parte da equipa. Nós estamos completamente alinhados com o Ricardo e com a linha que ele quer seguir no programa. A seu tempo teremos oportunidade de saber quem são os convidados", explicou Daniel Oliveira.